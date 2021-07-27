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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA! Beyoğlu'nda dehşet! Kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 1 yaralı - HABERLER
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Son dakika haberi Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi de yaralandı

SON DAKİKA! Beyoğlu'nda dehşet! Kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 1 yaralı - HABERLER
Beyoğlu'nda dehşet! Kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 1 yaralı
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AA

Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, yaralanan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, ilçede dünür olan iki akraba grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla bacağından yaralanan şüphelinin tabancayla ateş ederek 3 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Bacağından yaralanan şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüpheli, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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