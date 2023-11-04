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        Son dakika haberi Bir asker şehit oldu

        Van'ın Başkale ilçesinde 4 Kasım'da EYP patlaması sonucu yaralanan Er Samet Bektaş kurtarılamayarak şehit oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:22 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:26
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van'ın Başkale ilçesinde, 04 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi

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