Bir cansız beden daha bulundu! Munzur'dan kara haber!

Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'ye gelen, Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesi sonucu sürücü Aslantaş'ın yanı sıra araçtaki Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral (22) suda kaybolmuştu.
6 MAYIS'TA BARAN CANSIZ BULUNMUŞTU
AA'da yer alan habere göre ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında sürücü Baran Aslantaş'ın 6 Mayıs'ta cansız bedenini sudan çıkarmıştı.
İKİ KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASINA YENİDEN BAŞLANDI
Munzur Çayı'nda kaybolan Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ı (22) arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
BİR CESEDE DAHA ULAŞILDI
Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkı Venk Köprüsü mevkiinde bir cesede ulaştı.
CANSIZ BEDEN KIYIYA ÇIKARILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bot yardımıyla Munzur Çayı’na giren ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkararak kıyıya getirdi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK
Sağlık ekiplerince ambulansa taşınan ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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