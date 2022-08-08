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Haberler Gündem Güvenlik Bitlis'te 520 personelle operasyon!
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Son dakika haberi Bitlis'te 520 personelle operasyon!

İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te 520 personelin katılımıyla Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 4 sığınak/barınak imha edildi

Bitlis'te 520 personelle operasyon!
Bitlis'te 520 personelle operasyon!
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Bitlis'te “Eren Abluka-32 (Bitlis-Van-Azapşarı) Şehit GK Ekrem AKKAYA" Operasyonu başlatıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca müştereken gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 520 personel 51 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Bitlis Hizan İlçesi Azapşar mahallesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama sonucunda BTÖ mensuplarının kullandığı 4 sığınak ve barınak tespit edildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok miktarda gıda, yaşam, temizlik malzemesi imha edilirken sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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