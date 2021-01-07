DHA

Yangın, akşam saatlerinde bir apartmanın bodrum katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın bodrum katında çıkan yangın sonrası üst katlardakiler evlerinde mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre, alevlerin yüklediğini görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst katlarda kalan kişiler itfaiye merdiveni ile binadan dahiliye edildi.

Yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.