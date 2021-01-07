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Son dakika haberler... Esenyurt'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlardaki evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberi: Bodrum kattaki yangında faciadan dönüldü! - Haberler
DHA

Yangın, akşam saatlerinde bir apartmanın bodrum katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın bodrum katında çıkan yangın sonrası üst katlardakiler evlerinde mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre, alevlerin yüklediğini görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst katlarda kalan kişiler itfaiye merdiveni ile binadan dahiliye edildi.

Yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

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