Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamSon dakika haberler: Borçlu belediyeler için İller Bankası kararı
ABONE OL

Son dakika haberi Borçlu Belediyeler için İller Bankası kararı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, "Koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak" dedi

İller Bankası
HABERTURK.COM

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Başkanlığında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 17 kadın belediye başkanının katılımıyla, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve belediye hizmetlerinin geliştirilmesi telekonferansla görüşüldü.

Fatma Şahin yaptığı açıklamada, belediyelerin hizmetlerinde problem yaşanmaması için borçlu belediyelerden İller Bankası kesintisi yapılmayacağını duyurdu. Şahin açıklamasında, "Koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak" dedi

"Sağlıklı Kentler ve Belediye Başkanları Toplantısı" kapsamında konuşan Şahin ülke ve dünya olarak hep birlikte zor bir süreçten geçildiğini hatırlattı.

Yerel yönetimlerin de bu anlamda önemli bir misyon üstlendiğini aktaran Şahin, "Kentlerimizin malını ve canını korumak adına hepimiz önemli çalışmalar yapıyoruz. İnsani bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdi güç birliği zamanı. Birbirimizle kenetlenerek, iş birliğiyle sorunları çözmemiz gerekiyor. Zaten toplum da bizden bunu bekliyor. Şu an bireysel görüşlerimizi bir kenara bırakarak çalışma vakti." diye konuştu.

Şahin, borçlu belediyelerin kesintileriyle ilgili yeni bir döneme geçildiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde TBB'nin encümenini toplayarak neler yapabileceğimizle ilgili görüşmeler yaptık. Bu kapsamda belediyelerimizin bizden ve devletimizden beklentileriyle ilgili 9 madde hazırladık. Bunu ilgili bakanlıklarımız olan İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımıza ilettik. Onlar, bu yaptığımız çalışmadan çıkan sonuçları değerlendirdi. Bu anlamda borçlu belediyelerimizden yapılan kesintilerle ilgili çalışma da ön plana çıktı ve kesintiyi yapmama gündeme geldi. Koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak. Bu anlamda belediyelerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Fatma Şahin, konuşmasının devamında Gaziantep'te alınan ve uygulanan tedbirleri anlattı.

Toplantıda, diğer belediye başkanları da görev ve sorumluluk sahalarındaki çalışmaları anlatıp, öneri ve görüşlerini dile getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - haberler
İŞ-YAŞAM'Fatih' Çanakkale'den geçti
Son dakika haberi... Maske ve eldiven atıkları için genelge - haberler
İŞ-YAŞAMMaske ve eldiven atıkları için genelge
Son dakika haberi... Bakan Albayrak: 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor - haberler
İŞ-YAŞAMBakan Albayrak: 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor
Kovid-19 salgınının gölgesinde hava yoluyla 3 ayda 33,6 milyon yolcu taşındı
İŞ-YAŞAMHava yoluyla 3 ayda 33,6 milyon yolcu taşındı
Çin'e kuru kayısı ihracatı yüzde 125 arttı
İŞ-YAŞAMÇin'e kuru kayısı ihracatı yüzde 125 arttı
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” için DeFacto’dan 1 milyon maske
İŞ-YAŞAM“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” için 1 milyon maske
Ereğli Demir Çelik'ten 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 8 milyon TL’lik destek
İŞ-YAŞAMEreğli Demir Çelik'ten 8 milyon TL’lik destek
Bakanlıklara bağlı bazı kurumların yapısında değişiklik
İŞ-YAŞAMBazı kurumların yapısında değişiklik
Dış ticaret organizasyonları Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak
İŞ-YAŞAMOrganizasyonlar artık Ticaret Bakanlığı ...
İstanbul yılın ilk çeyreğinde 218 noktaya ihracat yaptı
İŞ-YAŞAMİstanbul'dan 16,6 milyar dolarlık ihracat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X