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HaberlerBorsaSon dakika haberi: Borsada yine devre kesiciler çalıştı
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Borsada 2 kez devre kesici çalıştı çalıştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yüzde 5.39 düşüşle başlarken devre kesici çalıştı. Seans 10.30'da yeniden başladı. Ancak günlük düşüşün yüzde 7'ye ulaşmasıyla devre kesici ikinci kez çalıştı. 11.01'de işlemler yeniden başladı. Bu sefer düşüş yüzde 8.4'ü buldu

Son dakika haberi: Borsada yine devre kesiciler çalıştı
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da dün başlayan satış dalgası bugün açılışta da devam etti. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 5.39 düşüşle 1304 puana geriledi. Bankacılık endeksindeki açılıştaki düşüş ise yüzde 7.9'u buldu.

Bunun üzerine devre kesiciler çalıştı ve işlemler durdu. İşlemler 10.30'da yeniden başladı ancak günlük düşüşün yüzde 7'ye ulaşmasıyla 10.31'de devre kesici ikinci kez çalıştı.

11.01'de işlemler yeniden başladı. Bu sefer düşüş yüzde 8.4'ü buldu. Bankacılık endeksindeki gerileme ise yüzde 9.4'e ulaştı.

Dün de devre kesiciler 2 kez çalışırken BIST 100 günü yüzde 9.79 düşüşle tamamlamıştı.

Seans öncesi Borsa İstanbul'dan açığa satışlarla ilgili önemli bir karar gelmişti. Alınan karara göre bugün için BIST 50'de açığa satışı yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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