Son dakika haberi: Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinde büyük indirim - haberler

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları da olağanüstü derece düşüş gösterdi. Benzinin tonu 440 dolardan 374 dolara, motorinin 420 dolardan 364 dolara kadar geriledi.

Petrol ve ürün fiyatlarındaki düşüş iç piyasada pompa satış fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu kapsamda Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,74 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,23 liradan 5,67 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 5,75 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,73 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,13 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya inecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan petrol fiyatlarındaki düşüşle ilgili soruları yanıtlarken benzin ve motorin fiyatlarında da bu geceden itibaren indirim uygulanacağını dile getirdi. Erdoğan, "Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." dedi

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



