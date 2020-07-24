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Bu nasıl evlat! Annesini dövüp, kendi evinden sokağa attı

Trabzon'da A.D., 5 ay önce eşini kaybeden 87 yaşındaki annesine kâbusu yaşattı. İstanbul'dan diğer oğlu ile vefat eden eşinin Of'taki evine gelen Hidaye D., bir süre sonra burada yaşayan oğlu ile aralarında çıkan anlaşmazlıkla kendini sokakta buldu. Oğlunun kendini dövdüğünü de öne süren kadın jandarmaya sığındı. Ancak yaşlı kadın tekrar evden atıldı. Yeniden jandarmaya giden yaşlı kadın oğlundan şikâyetçi oldu

trabzon annesini dövüp, sokağa attı
HABERTURK.COM

Trabzon'da 5 ay önce eşini kaybeden yaşlı kadının, İstanbul’dan döndüğü memleketi Of’ta oğlu tarafından dövülerek evden atıldığı iddia edildi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul’da yaşayan Hidaye D., oğlu İrfan D. ile birlikte 9 Temmuz günü memleketi Trabzon'un Of ilçesine döndü. Eşini 5 ay önce kaybeden 87 yaşındaki Hidaye D. oğlunun yaşadığı Of'taki eşinin evine yerleşti. Bir süre sonra oğluyla kavga eden kadının evden atıldığı öne sürüldü.

JANDARMA GERİ GÖTÜRDÜ AMA YİNE ATILDI

Oğlu A.D. tarafından dövüldüğünü ve evden atıldığını ileri süren Hidaye D. jandarmaya sığındı. Yardım istediği jandarma tarafından evine getirilen yaşlı kadın, iddiaya göre oğlu tarafından yeniden evden atıldı.

ANNESİNE YAKLAŞMAMA KARARI

Bunun üzerine kadın yeniden jandarmaya sığındı ve oğlundan şikayetçi oldu. Jandarma, kadının diğer oğlu İrfan D.'yi aradı. Karakola giden İrfan D., annesini yanına alıp bir otele yerleşti. Anne 10 gün süreyle koruma altına alındı. A.D. için annesine yaklaşmama kararı verildi.

'ANNEMİ HEM DÖVDÜ HEM EVDEN ATTI'

İrfan D. ise, “Hem annemi dövdü hem de evden attı. Burada kadına şiddet var. Anneye darp var. Kardeşe tehdit var. Kimse bir şey yapmıyor. Evimize gidemiyoruz. Bu nasıl hukuk sistemi evimizde oturamıyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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