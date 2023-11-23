Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 29 Ekim kutlamalarında disleksi öğrenciye ayrımcılık yapan öğretmene ceza verildi!

        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!

        Afyonkarahisar'da, 29 Ekim kutlamaları sırasında dikkat eksikliği (disleksi) rahatsızlığı bulunan 4'üncü sınıf öğrencisi M.E.D.'yi öğrenci grubundan ayırıp, gösteri boyunca kenarda bekleten sınıf öğretmeni Ş.Ş. hakkında yürütülen inceleme tamamlandı. Ş.Ş. hakkında hem kınama hem yer değiştirme cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 07:43 Güncelleme: 23.11.2023 - 07:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında, sınıf öğretmeni Ş.Ş. öncülüğünde 24 öğrenci, üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının olduğu tişörtlerle sahneye çıktı.

        ÇOCUĞU GRUBUN İÇİNDEN ALIP UZAKLAŞTIRDI

        DHA'da yer alan habere göre gösteri başlayacağı sırada öğretmen Ş.Ş., disleksi rahatsızlığı bulunan M.E.D.'yi gruptan ayırıp, uzaklaştırdı.

        ELLERİ ÖNÜNDE ARKADAŞLARINI İZLEDİ

        Daha sonra diğer öğrenciler, çalan müzik eşliğinde gösterisini sundu. Bu sırada kenarda duran M.E.D. ise elleri önünde katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izledi.

        REKLAM

        PROVADA DA SIRASINDA OTURTMUŞ

        Sosyal medyada yayılan görüntüler, tepkiye neden oldu. M.E.D.'nin gösteri için sınıfta yapılan provalarda da sırada oturduğu ve arkadaşlarına dahil edilmediği görüntüler ortaya çıktı. Sınıf öğretmeni Ş.Ş.'nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, M.E.D.'nin sırasında oturduğu görüldü.

        "GEREKLİ DİKKAT VE ÖZEN GÖSTERİLMEMİŞ"

        Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme tamamlandı. İnceleme sonucunda öğretmen Ş.Ş.'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek, kutlamalar için okula gelen öğrenci M.E.D.'yi gösteriye katmadığı ve kenarda beklettiğinin anlaşıldığı, bu nedenle öğretmenin 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 125´inci maddesi gereğince 'kınama' ile cezalandırılması kanaatine varıldığı belirtildi.

        ÖĞRETMENİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

        Olayın ulusal ve yerel basında geniş yer bulması, öğrencinin okulda devam edecek olması, aile ile tekrar karşı karşıya gelme durumunda oluşabilecek olumsuz durumları önlemek, öğretmenin güvenliğini, saygınlığını korumak adına da Ş.Ş.'nin görev yerinin il merkezinde branşına uygun başka bir okulla değiştirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Ahmet Nur Çebi tek tek açıkladı!
        Ahmet Nur Çebi tek tek açıkladı!