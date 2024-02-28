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        Son dakika haberi Çanakkale Boğazı geçici kapatıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Boğazı gemi trafiği, yoğun sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 18:27 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:29
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        Çanakkale Boğazı geçici kapatıldı
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        Öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

        Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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