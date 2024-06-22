Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Panama bayraklı 247 metre uzunluğundaki ‘Paros’ isimli akaryakıt tankeri makine arızası yaptı. Boğaz trafiği ise kuzey-güney tek yönlü geçici olarak askıya alınmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gemi arızası nedeniyle askıda olan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak açıldı" dendi