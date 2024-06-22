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        Son dakika haberi Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Gemi arızası nedeniyle askıda olan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 19:00 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:00
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        Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı
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        Çanakkale Boğazı’ndan geçen Panama bayraklı 247 metre uzunluğundaki ‘Paros’ isimli akaryakıt tankeri makine arızası yaptı. Boğaz trafiği ise kuzey-güney tek yönlü geçici olarak askıya alınmıştı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gemi arızası nedeniyle askıda olan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak açıldı" dendi

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