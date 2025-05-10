Çanakkale'de yürek yakan kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi.

OTOBÜS, KAMYON VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

DHA'daki habere göre Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı.