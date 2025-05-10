Çanakkale'de zincirleme kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı
Çanakkale'de yürek yakan kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi.
OTOBÜS, KAMYON VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
DHA'daki habere göre Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı.
İLK BELİRLEME: 6 ÖLÜ
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.