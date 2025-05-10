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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'de zincirleme kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı! | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de zincirleme kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı!

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:22
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        Zincirleme kaza! 6 ölü, çok sayıda yaralı!
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        Çanakkale'de yürek yakan kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi.

        OTOBÜS, KAMYON VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı.

        İLK BELİRLEME: 6 ÖLÜ

        Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

        ÇOK SAYIDA YARALI VAR

        Çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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        #Çanakkale
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