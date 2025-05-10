Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı ve bir otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman ilerleyen dakikalarda, "Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8; 20 vatandaşımıza ise hastanelerde tıbbi müdahaleleri yapılıyor" dedi
Çanakkale'de yürek yakan kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi.
OTOBÜS, KAMYON VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
DHA'daki habere göre Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü ile tomruk yüklü bir kamyon çarpıştı. Kazaya bir otomobil de karışarak yoldan çıktı.
İLK BELİRLEME: 6 ÖLÜ
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ilerleyen dakikalarda, "Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8; 20 vatandaşımıza ise hastanelerde tıbbi müdahaleleri yapılıyor" dedi.
20 KİŞİ DE YARALANDI
Kazada yaralanan 20 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.