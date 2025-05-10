Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı! Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı ve bir otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman ilerleyen dakikalarda, "Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8; 20 vatandaşımıza ise hastanelerde tıbbi müdahaleleri yapılıyor" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:21 facebook

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