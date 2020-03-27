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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nin haftaya açıklayacağı buluşu Dr. Canan Dağdeviren ilk kez Habertürk'te anlattı. Dr. Canan Dağdeviren, ateş, nabız ve solunum kontrolü yapan elektronik tişört hakkında bilgi verdi. Tişört gibi giyilebilen sistem, tansiyonu ve ateşi elektronik olarak ölçerek doktora bilgi veriyor. Dağdeviren'in buluşu koronavirüs hastalarında da kullanılabilecek.

HERKES MAKALENİN AÇIKLAMALARINI OKUYARAK ELEKTRONİK TİŞÖRT YAPABİLECEK

Ekibiyle yaptığı çalışma hakkında bilgi veren Dr. Dağdeviren, "Biz elektronik cihazları esnek ve katlanabilir hale getirip vücutla uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Laboratuvarımızda vücuttaki tüm değişiklikleri bir arayüz vasıtasıyla doktora ulaştırabilecekleri sistemler yapıyoruz. Bahsettiğim tekstil üzerine yapıştırılmış elektronik cihazların projesini de yeni bitirdik. Geçtiğimiz hafta yaptığımız çalışma makale şeklinde kabul edildi ve önümüzdeki haftalarda da tüm dünyaya duyurulmuş olacak, patentini aldık. Makale herkese açık olacak ve herkes bu makalenin içerisindeki açıklamaları okuyarak aynısını yapabilecekler. Bu sistemin zamanlaması çok ilginç oldu çünkü bu sistemi daha çok evde yaş almış hastalar üzerinde denemek istemiştik çünkü bazen hastaneye gitmeleri mümkün olmuyor, evde düşebiliyorlar, evde tansiyonları yükselebiliyor, vücut sıcaklıkları artıyor ve farkında olmayabiliyorlar. Biz daha çok bu hastalar için vücutlarına tişört olarak giyebilecekleri, elektronik aletler iç kısımda olacak şekilde, bunlar sıcaklık sensörleri, kalp atışını inceleyebilecek sensörler ve özellikle nefes alıp vermeyi inceleyecek sensörler şeklinde tüm vücuda yayılmış bir şekilde kullanılıyor. Biz bir app (uygulama) geliştirdik, bütün bilgiler telefona gidiyor ve cloud (bulut) vasıtasıyla uzaktan doktorun bilgisayarına gönderiliyor. Hasta veya hasta olmayan bir kişi vücudundaki bütün değişikliklerin farkında olmasa bile doktor tarafından fark edilip bir sonuca ulaşılabiliyor" diye konuştu.

ELEKRONİK TİŞÖRT YIKANABİLİYOR

Dr. Canan Dağdeviren, "Bizim amacımız, virüs olayları olmadan önce bunu hem dünyada insanlar üzerinde hem de uzayda astronotlar üzerinde denemekti fakat virüs olaylarının zamanlaması çok ilginç oldu. MIT'den bir e-mail aldık, hastane kapasitesi çok sınırlı ve insanlar hastaneye gitmeden doktorları görüntülü telefonla arıyorlar. Bizim yaptığımız sistem, özellikle çok sayıda

üretilebilecek bir sistem. Birçok hasta üzerinde giyilebilecek ve tamamen vücuda uyumlu, herkesin üzerine oturabilecek

bir sistem geliştirdik" dedi.

Dr. Dağdeviren, "Herkesin bir tişörtü vardır evde. Bu tişörtün içine odalar açılıyor, odalar içerisine satın

aldığımız sert ve bükülemeyen elektronik aletler incecik kağıt haline getiriliyor ve tişörtün içerisine yapıştırılabiliyor.

Tişörtün içerisinde telefon gibi sert bir şey varsa eğilmeniz, vs. zor oluyor fakat bu sensörler ince olduğu

için eğilebiliyorsunuz, yemeğinizi yapabiliyorsunuz, çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz. En önemlisi de bu tişörtü

yıkayabiliyorsunuz" diye konuştu.

BEBEKLERDEN YAŞLI İNSANLARA KADAR HERKES KULLANABİLECEK

Dr. Dağdeviren, sözlerini şöyşe sürdürdü: "Biz 2017 yılında ağız yoluyla alınıp yutulabilen bir sensör geliştirmiştik ve bu sensör üzerindeki polimer kaplamaların karın gibi asidik ve hareketin çok olduğu bir noktada elektronik olarak ve mekanik olarak çalışmaya devam ettiğini göstermiştik. Aslında böyle bir projeyi (elektronik tişört) yapmak kafamda yoktu ta ki bir gün Türkiye'ye seyahat yaptığım sırada NASA'dan mail alana kadar...

Bir mühendis yaptığımız bu çalışmayı görmüş ve bu elektronik kaplamanın astronot kıyafetlerinde de kullanılıp

kullanılamayacağını sordu. Benim de konsept çok hoşuma gitti çünkü uzay ve elektronik aletlerin özellikle vücutta nasıl

değiştiğini merak ettiğim bir konseptti ve böylece çalışmaya başladık. Bu özel polimerleri kullanarak, elektronik aletleri

tişörtün üzerine yerleştirdiğimiz zaman makinete direkt atabiliyoruz hatta bununla ilgili videolarım ve fotoğraflarım var.

Umarım önümüzdeki haftalarda sosyal medya sayfalarımda paylaşacağım ve herkes görebilecek.

Küçük bebeklerden büyük insanlara kadar bu sistemi göstermeyi planlıyoruz. Aleti farklı boyutlarda ve çok hızlı bir şekilde üretebiliyoruz."

KORONAVİRÜS TEST SAYISI ÇOK SINIRLI

Elektronik tişörtün koronavirüs hastalarında ne zaman kullanılabileceğine Dr. Dağdeviren şu yanıtı verdi: "Bu alet tedaviden ziyade vücuttaki değişiklikleri anlamaya yönelik bir sistem. Bu da aslında ilk adım çünkü test sayısı çok sınırlı her ülkede olduğu gibi ve de herkese ulaşması çok zor. Bu bilgilerin sıcaklık ve nefes alıp vermenin objektif bir şekilde ölçülebilmesi ve birçok insan üzerinde denenmesi en çok istenilen şey. Ancak şunu söylemek gerekir; bu virüs olayı çıktıktan sonra bütün laboratuvarlarımız ve üniversitenin tamamı kapandı ama önümüzdeki hafta açıklanacak, sonra da izinler alınıp kısa bir vadede birçok kişiye ulaşbileceğini düşünüyorum."

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