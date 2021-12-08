Ukrayna: Kanlı bir katliam olur

Cani baba hakkındaki iddianame kabul edildi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Gaziantep'te 29 Kasım'da meydana gelen olayda fabrika işçisi olan Yunus Göç, ağladığı için 2 aylık bebeğini korkunç bir şekilde dövdü.

Şiddet sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki toplarken, hastaneye kaldırılan Cihan bebek ise, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

CİHAN BEBEK KORUMAYA ALINDI

Gözaltına alınan Yunus Göç ise mahkemece tutuklandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve yoğun bakımda iyileşme göstermesinin ardından normal servise alınan Cihan bebek, önceki gün taburcu edildi.

Sağlığına kavuşan bebek, günlerdir hastanede takibini yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alınarak yurda götürüldü.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve cani baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame de bugün mahkemece kabul edildi.