Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair basın toplantısı düzenliyor. Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Cumartesi günü oynanan maçta yaşanılanlar, biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğu, herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka kulüplere dil uzatma hakkı vermez. Kazanmanın ve kaybetmenin bir asaleti vardır. Saygı bekliyorsanız, saygılı olacaksınız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. 'Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde futbola müdahalesi başarısız olmuştur' diyor. Fenerbahçe sadece kendi mücadelesini vermekle kalmıyor, bu vatanın, bu örgütten kurtulması için de mücadele vermiştir' diyor.

(Barkovizyondan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ali Koç'un mektubuna verdiği cevap gösterildi)

Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe'nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır.