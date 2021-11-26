Ayrıntılar birazdan...

— European Qualifiers (@EURO2024) November 26, 2021

KUNTZ KURAYI DEĞERLENDİRDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, eşleşme ile ilgili olarak "En zor yol C yoluydu, biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak ben geldiğimden beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Bundan sonra neler yapabileceğimizi göreceğiz" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu hakkında merak edilenler

- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off aşamasında uygulanacak yeni formatla birlikte, takımların finallere gidebilmek için ilk kez iki rakibini birden geçmesi gerekecek.

- Play-off kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile 2020/21 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada bulunan ve Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 2 ekip katıldı.

- Kura çekiminde 12 takım 4'erli 3 play-off yoluna ayrıldı. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından play-off etabından toplam 3 takım daha Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için final bileti almış olacak.

- Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

- UEFA Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca Rusya ile Ukrayna birbirleriyle eşleşmedi.