AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın 'Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider' sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz" dedi

Çelik paylaşımına şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ’yle mücadeleye, 7 Şubat’tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir.