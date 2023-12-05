CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de, parti grup toplantısında konuştu. Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Yurtta yaşanan olaylar ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Asansör kazaları, yemekten zehirlenmeler sürüyor. 10 vekilimizle Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarını denetleyecek, oradaki öğrencilerin sorunlarını dinleyecek bir komisyon oluşturduk. Gençlik kollarımızla birlikte bir gençlik hattı ilan edeceğiz.

Konunun ilgilisi kimse onunla konuşup yurt meselesine müdahale edeceğiz. Neden yurtlarda kalite düştü? Çünkü bu iktidar pek çok yatırıma para buldu. TOKİ'ye yollar, köprüler yaptırdı ama yurt yaptırmadı. Çünkü öğrencilerimiz tarikatların kucağına düşsün, ve bunlar tarafından kindar olarak yetiştirilsin diye. CHP bunu biliyor ve bunun üzerine kararlılıkla gidiyor.

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Hafta sonu Manavgat'ta, partimizin kampındaydık. Kurultay tartışmalarını geride bıraktığımız bir süreçte, bundan sonraki yerel seçim stratejimizi ve geleceği konuştuk. Elbette merak edilen konu dün yaşanan gelişmeler.

Bugün 5 Aralık, 1934 yılında, TBMM'de yapılan düzenlemeyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu düzenlemeden sonra 1935'te Meclis'e 18 kadın milletvekili girdi. Bu düzenlemeye liderliğiyle yol açan, bu düzenlemeye oy veren TBMM'nin rahmetli mensuplarını, ilk kadın milletvekillerimizi, bu düzenlemenin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; saygıyla minnetle anıyoruz. Ancak maalesef hayatın yarısı kadın olmasına rağmen Meclis'in yüzde 18'i kadın ve CHP de bunun bir tık altında.

Bunu mutlaka düzenlenmemiz gereğini yapmamız gerekiyor. Yaş ortalaması 43 olan bir parti meclisi kurduk. Gölge kabinede 18 görevlendirme yaptık ve buradaki arkadaşlarımızın yarısı kadındır. AK Parti ise sadece aile bakanlığında bir kadın bakan görevlendiriyor. Bunun anlamı kadının sadece aileden sorumlu olabileceği düşüncesidir.

Torba kanunlara karşıyız. Ancak torba kanunda öyle bir madde var ki, 7 yıl önce BDDK'yı İstanbul'a taşıdılar. Yılbaşından sonra çalışanlarına kira desteği vermek için 42 bin TL'lik ek ödeme yapılacağını söylüyorlar. Hani herkes eşitti? İstanbul'daki bütün memurlar eşit ama BDDK'cılar daha fazla eşit. Buradan AK Parti'nin genel başkanına sesleniyorum. O maddeyi düzenleyip; İstanbul'da yaşayan tüm kamu kurumunda çalışan memurlara ve işçilere kira yardımı yapmaya varsan biz buradayız, hodri meydan.

Emeklilerin, asgari ücret kadar en az maaş alması gerektiğini söyledik. Bunu önerge olarak Meclis'e getirdik ama AK Parti ve MHP buna yanaşmıyor. Bütün emeklilere AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum.

CHP, temiz, sosyal ve yeşil belediyecilikle övünmektedir. Muğla Büyükşehir Belediye başkanımız 25 yıldır Muğla'ya hizmet ediyor. Türkiye'de bir kurumun notu en yüksek biçimde AAA'dır. O kurum Muğla Belediye Başkanlığı'dır. Çünkü yabancı kredi veren kurumlar bütün dünya kredi verdiği zaman bunu geri alacağına ikna olduğu için kredi notu böyle. Son 10 yılda sadece 642 km'lik kanalizasyon yapmışlar. 3 bin 252 km'lik de yol yapılmış Muğla'ya.

Muğla'da, 4 kattan yüksek binalara imar vermemiş. Bakanlıklardan bu izin verildiğinde onu durdurmak için mücadele etmiş. İhtiyaç sahiplerine HalkKart vermiş. Osman Gürün, Muğla'ya 8.5 milyar TL'lik yardım ve hizmet yapmıştır. Koca devlet ise 3 milyar TL'lik yatırım yapmış. Kendisi Muğla'da bayrağı teslim edeceğini söyledi. Ben sizlerin huzurunda kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.

Çanakkale'de Türkiye'de ilk AB destekli katı atık yönetimi 2009 yılında yapıldı. En büyük çevre yatırımlarından biri olan biyolojik arıtma tesisi hayata geçmiş durumda. Türkiye'nin ilk yeşil yönetim binası da yine Çanakkale'de. Çevreyle barışık belediyecilik nasıl olur onu göstermişler. Çanakkale'de 4 tane mavi bayraklı plaj var. O topraklar AK Parti tarafından yandaşlara vaat edilen topraklar. Allah herkese görevi böyle bırakmayı nasip etsin Ülgür Gökhan başkanım.

Belediye başkanlarından oluşturacağımız bir heyet genel merkezimizde, belediyecilik üzerine tecrübelerini anlatacak. Bu bir ayrılık değil, ayrıca bir kavuşma var. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan aramıza döndü, hoş geldiniz belediye başkanım. Tüm gençlere, kadınlara sesleniyorum. Belediye meclisleri için de aday olun, ben sizi destekliyorum.