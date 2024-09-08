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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'nin Can Atalay başvurusu reddedildi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi CHP'nin Can Atalay başvurusu reddedildi

        TBMM Başkanlığı, CHP'nin Can Atalay için ikinci kez olağanüstü toplantı çağrısını karara bağladı. Meclis Başkanlığı, yapılan başvuruyu reddetti. Açıklamada, "Aynı konunun kısa bir süre içinde yeniden olağanüstü toplantı çağrısı şeklinde TBMM Başkanlığına sunulması olağanüstü toplantı kurumunun hukuki mahiyeti ile örtüşmemektedir" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 08.09.2024 - 18:04 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:51
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        CHP'nin Can Atalay başvurusu reddedildi
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunun 10 Eylül'de olağanüstü toplanması için yapılan başvurunun karşılanamayacağını CHP grubuna bildirdi.

        Meclis Başkanı Kurtulmuş imzasıyla CHP TBMM Grup Başkanlığına gönderilen yazıda, 3 Eylül Salı günü TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasının talep edildiği hatırlatıldı.

        "OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KURUMUNUN HUKUKİ MAHİYETİ İLE ÖRTÜŞMEMEKTE"

        TBMM Genel Kurulunun, olağanüstü toplantıya çağrılan 16 Ağustos 2024 tarihli 114'üncü birleşiminde aynı konuda genel görüşme açılması talebini görüştüğü ve genel görüşme açılmasının kabul edilmediği, ayrıca birleşimin sonunda çalışmalara devam edilmesine dair önergenin de aynı şekilde reddedildiği anımsatılan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

        "Genel Kurul söz konusu birleşimde konuyu detaylıca müzakere etmiş ve iradesini mezkur oylamalarla açıkça ortaya koymuştur. 3 Eylül 2024 tarihli olağanüstü toplantı çağrınız ile 16 Ağustos 2024 tarihli 114'üncü birleşimde görüşülen genel görüşme önergeniz, konu olarak aynı mahiyettedir. Aynı konunun kısa bir süre içinde yeniden olağanüstü toplantı çağrısı şeklinde TBMM Başkanlığına sunulması olağanüstü toplantı kurumunun hukuki mahiyeti ile örtüşmemektedir. Ayrıca Şerafettin Can Atalay hakkında yetkili adli mercilerden kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırıldığına dair bir karar Başkanlığımıza ulaşmamıştır. Dolayısıyla yukarıda belirtilen görüşmelerin yapıldığı 16 Ağustos 2024 tarihinden bugüne Şerafettin Can Atalay hakkında yeni bir hukuki durum oluşmamıştır.

        "OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TALEBİNİZ KARŞILANAMAMAKTA"

        Bununla birlikte olağanüstü toplantı çağrısına konu olan Meclis araştırma önergeniz Başkanlığımızca işleme alınmış olup Anayasa'nın 93'üncü ve İçtüzüğün 1'inci maddeleri gereğince TBMM'nin çalışmalarına devam edeceği 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla TBMM Genel Kurul gündeminin 'Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler' başlıklı 6'ncı kısmında yerini alacak ve Genel Kurulun gündemine göre ilerleyen günlerde öngörüşmesi yapılabilecektir. Bu bağlamda belirtilen hususlar çerçevesinde olağanüstü toplantı talebiniz karşılanamamaktadır."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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