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Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: CHP'nin yeni A Takımı belli oldu! İşte CHP MYK'daki yeni isimler
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Son dakika haberi CHP'nin yeni A Takımı belli oldu

CHP'nin yeni parti yönetimi belli oldu... Buna göre; Faik Öztrak Parti Sözcüsü, Neslihan Hancıoğlu ise Genel Sekreter görevini üstlendi. Parti örgütü ve örgüt yönetimleri ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı

Son dakika haberi: CHP'nin yeni A Takımı belli oldu! İşte CHP MYK'daki yeni isimler
HABERTURK.COM

CHP'nin yeni A Takımı belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti örgütü ve örgüt yönetimleri görevlerini üstlendi. CHP Parti Sözcüsü olarak Faik Öztrak görevini yürütecek, Genel Sekreter ise Neslihan Hancıoğlu oldu.

CHP'nin yeni parti yönetimi belli oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bazı MYK üye istifa etmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş, cumartesi günü ise Parti Meclis'i toplanmıştı.

CHP'nin yeni A Takımı şöyle oluştu:

  1. GENEL BAŞKAN - PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ

  2. AHMET AKIN - YEREL YÖNETİMLER

  3. AYLİN YAMAN - SOSYAL POLİTİKALAR

  4. AYSU BANKOĞLU - TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER

  5. BÜLENT KUŞOĞLU - İDARİ VE MALİ İŞLER

  6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK - BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

  7. EREN ERDEM - SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

  8. FAİK ÖZTRAK - EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ

  9. HASAN EFE UYAR - İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI

  10. LALE KARABIYIK - İŞVEREN ÖRGÜTLERİ

  11. NESLİHAN HANCIOĞLU - GENEL SEKRETER

  12. SEMRA DİNÇER - DOĞA HAKLARI

  13. TAHSİN TARHAN - YURTDIŞI ÖRGÜTLENME

  14. YUNUS EMRE - BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

  15. ZEYNEL EMRE - HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi görevi üstlenen Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Yerel Yönetimler'den sorumlu Seyit Torun yeni yönetimde yer almadı.

2018 ve 2023 seçimlerinde önemli görevler üstlenen Muharrem Erkek ise yeni yönetimde yer almadı. Hukuk ve Seçim İşleri görevini yeni yönetimde Zeynel Emre üstlendi.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler görevini daha önce Gamze Akkuş İlgezdi üstlenmişti. Yeni yönetimde Aysu Bankoğlu görevi yürütecek.

İş sendikaları, STK ve meslek kuruluşları görevini yürüten Veli Ağbaba ise yerini Hasan Efe Uyar'a bıraktı.

Yüksel Taşkın ise Sosyal Politikalar görevini Aylin Yaman'a devretti.

Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'ndan sorumlu Fethi Açıkel'in yerine ise Yunus Emre geldi.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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