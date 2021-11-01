AA

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemler başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ilk iddianamede, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 3 bin 672 kez "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yine 3 bin 672 kez "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Bu iddianameye ilişkin yargılama ise halen devam ediyor.