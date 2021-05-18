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HaberlerSağlıkSon dakika haberi! Bakan Koca: Çin'den 10 milyon doz aşı gelecek - Haberler
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Son dakika haberi Çin'den 10 milyon doz aşı gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Sinovac aşısıyla ilgili "Bu hafta Çin'den önemli oranda sevkiyat bekliyoruz" dedi.

Son dakika haberi! Bakan Koca: Çin'den 10 milyon doz aşı gelecek - Haberler
Bakan Koca'dan aşı müjdesi!
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Aşılama takvimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Çin'den bu hafta Türkiye'ye 10 milyon dozun üzerinde aşı geleceğini açıkladı. Bakan Koca, "Çin'den önemli oranda sevkiyat bekliyoruz" dedi.

Sinovac aşısının Türkiye'de üretilecek olmasıyla ilgili ise Bakan Koca, bir süre daha beklenmesi gerektiğini, birkaç ay içerisinde yapılacak bir süreç olmadığını ifade etti.

BİLİM KURULU TOPLANTISINA UĞUR ŞAHİN KATILACAK

Perşembe günü toplanacak Bilim Kurulu toplantısına BioNTech CEO'su Uğur Şahin de, video konferans ile katılacak. Bakan Koca, Uğur Şahin'in Bilim Kurulu'nda anlaşmanın detaylarını kendisinin anlatacağını dile getirdi.

Bakan Koca, "84 milyon vatandaşımızın Uğur Hoca'nın ağzından bu anlaşmayı duymasını istiyorum" dedi.

BioNTech ile yapılan aşı anlaşmasıyla ilgili Bakan Koca, Haziran'da 30, Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayacak 90 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldığını ifade etti.

"18 YAŞ ÜSTÜ HERKESİN HAZİRAN AYINDA AŞILANMASINI İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanlığı'nın planlamasına göre hedef, 18-20 yaş arası üstünün aşılanmasının yaz başı itibariyle başlanması.

Bakan Koca, "18 yaş üstü herkesin haziran ayında aşılanmasını istiyoruz. Hedefimiz bu. Aşılama kampanyasının teşviki için de bu süreçte çeşitli desteklemeler de yapılacak" dedi.

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