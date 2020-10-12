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Minibüs çocuğa çarptı, ortalık karıştı! Sürücüye saldırdılar

İstanbul Esenyurt'ta, yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin'e çarptı. Çocuk minibüsün altında kalırken, çevredekiler şoföre saldırdı. Bir anda ortalığın karıştığı olayda, darp girişiminden minibüsçüyü çevredeki esnaf kurtardı. Hastanede tedavi altına çocuğun bacağında kırık olduğu öğrenildi

Son dakika haberi! Çocuğa çarptı, ortalık karıştı
Çocuğa çarptı, ortalık karıştı
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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir minibüsün çocuğa çarpmasının ardından çevredekiler sürücüye saldırdı. Vatandaşların kazanın hemen ardından şoföre saldırma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Atatürk mahallesi Dağhan sokakta meydana geldi. Sokakta ilerleyen yolcu minibüsü, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin'da çarptı. Minibüsün altında kalan Çetin bacağında yaralanırken çevredekiler sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı çocuk ambulansla, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bacağında kırık olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza sonrasında çocuğun yaralandığını görenler, minibüs şoförünü darp etmeye kalktı. Minibüsçüyü koltuğundan indirenlerin darp girişimini çevredeki esnaf engelledi. Kaza sonucunda minibüs şoförü gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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