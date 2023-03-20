Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin maliyeti 104 milyar dolar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Depremden sonra sel afetiyle de mücadele ediyoruz. Depremin maliyeti 104 milyar dolardır.

Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor.

Yıllardır dünyadan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türkiye, deprem sonrasında 90 ülkenin desteğini yanında buldu. 130'a yakın ülkeden yardımlar depremzedelerimize ulaştı.

Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.

Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz.

Hedefimiz 1 yılda deprem bölgesinin ihtiyacını karşılayacak sayıda yapıyı inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz.

Kıymetli katılımcılar bizler dayanışmanın gücüne, paylaşmanın bereketine inanan bir milletiz. Kimsenin inancı ve kökenine bakmadan yardıma koştuk. COVID-19 döneminde de ihtiyaç sahibi ülkelere tıbbi yardım ve teçhizat gönderdik.

Halihazırda 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Depremden etkilenen Suriye halkıyla da dayanışma içerisindeyiz. Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumu sürdüreceğiz.

Gece gündüz demeden yardım toplayan arama kurtarma mücadelemize destek veren siz dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Konferansın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.