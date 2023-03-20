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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle: "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum

Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.

Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.

Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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