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Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! LGS sınavına giren depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonuçları 23 Haziran’da açıklanan LGS'ye giren depremzede öğrencilere müjdeli haberi duyurdu. Erdoğan, "3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık. Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! LGS sınavına giren depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, LGS'ye giren depremzede öğrenciler için ek kontenjan açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.

Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.

Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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