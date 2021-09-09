HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile Komşuluk Sempozyumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır.

Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır

Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir."

"Ayrıca Türkiye olarak Ege Denizi'nin gerilim ile değil barış ve dostluk ile anılmasını istiyoruz. Bu noktada Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz.

Yunanistan ile hakkaniyete, adalete ve iş birliğine dayalı, komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum."