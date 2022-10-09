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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Ülkemiz genelinde 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni inşa edilen binalarında milletimizle buluşturduk.

Son 20 yılda toplam 164 müzenin onarım, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarını yaparak tamamen yeniledik.

Bu çalışmayı da Mimar Emre Arolat ile beraber yürüttük. Muhteşem bir eser oldu. Müzemizde toplam 806 sanatçının 10 bin 666 eseri bulunuyor. Bugün sanatseverlerle buluşturduğumuz açılış koleksiyonunda ise 277 sanatçımızın 749 eserine yer veriyoruz.

Gerek binasıyla gerekse koleksiyonuyla İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin önümüzdeki dönemde sadece İstanbulluların değil ülkemizin en önemli sanat destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum.

Öte yandan ecdadın bize bıraktığı miras milletin zenginliği olarak değil, tasfiye edilmesi gereken yük olarak görüldü.

Ülkemizin kültür ve sanat hayatına zenginlik katacak her türlü projeye samimiyetle sahip çıktık. Sanatı tekelleştiren çarpık bakış açılarını da reddediyoruz."

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