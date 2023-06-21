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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından yapılan ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Meclis'imizin yeni yasama döneminin ve grup toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilen milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Rabbimden size muvaffakiyetler diliyorum. Grubumuzun ilk toplantısı sebebiyle seçimleri zaferle taçlandıran dava arkadaşlarıma buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnirken kurduğumuz Cumhur İttifakı seçimlerle daha da günlendi. Cumhur İttifakı olarak bundan sonra da vatanımızın bekasını en üstte tutmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğinin asla unutulmayacağının bilinmesini isterim.

Ne diyordu altılı masa diyordu. Şimdi gerekirse '16'lı masa' diyor yetmez bunu daha da arttırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister eser ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz.

Türkiye'nin uçuruma düşmekten nasıl kurtulduğunu zamanla çok daha net göreceğiz. Yaklaşık 1 buçuk sene önce bunlar bir masa kurdular. Yaptıkları onca toplantının ardından millete elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler. Bu masaya kumar masası diyen o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı ne neticesi de ortada. Ama 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı bir sistemi millette dayattılar.

Siz bu ülkede milletin hayatı tarzıyla hep uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Ne dedik seçim öncesi Anayasa yapalım ve başörtüsü konusuna Anayasa'da yer verelim dedik. Eğer dürüstseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini Anayasa ile teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız sizi milletimizi bangır bangır anlatacağım.

Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok.

İki tane belediye başkanıyla seçim öncesi sürekli dolaştınız. Şimdi nerede onlar.

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