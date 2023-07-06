Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşına yapılan zam ve emekli maaşlarıyla ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri şöyle:

MEMUR MAAŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Şehirlerimizin ne derdi varsa, vatandaşın ne talebi varsa yine biz karşılayacağız. Kabinemizin göreve başlamasından bugüne geçen 1 aylık sürede milletimizle pekçok müjdeyi paylaştık. Asgari ücretteki artıştan sonra dün memur maaş düzenlemesini Meclis'imizin takdirine sunduk. Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllak ücretlerinde seyyanen artış yapıyoruz.

Ortalama memur maaşını 25 bin 15 liraya çıkarıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"EMEKLİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ DE GÖZARDI ETMİYORUM"

Emeklilerimizin beklentilerini de gözardı etmiyorum. 5 ay önce yaşanan deprem gerçeğine rağmen ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek suretiyle bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki hafta gerekli açıklamayı yapacağız.