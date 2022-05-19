Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayır diyeceğimizi ilettik 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle gerçekleştirdiği Kütüphane Söyleşileri'nde NATO’nun genişlemesiyle ilgili Türkiye'nin yaklaşımına ilişkin konuştu.

"NATO bir güvenlik örgütüdür" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İçerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. Bu ülkeler PKK ve ve YPG’ye ev sahipliği yapıyor. Biz sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin hayır diyeceklerini belirterek "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna Rusya ilişkilerine de değinen Erdoğan "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin ile ne Zelenskiy ile bağları koparıp atmaya asla niyetim yok" ifadelerini kullandı.