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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi hakkında, "Montrö Sözleşmesi ile uzaktan yakında alakası yok. Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Programa ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.”

Programda Kanal İstanbul ile ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak" şeklinde konuştu.

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