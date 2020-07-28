Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Kabir ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce tüm milletimin, İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Birlik ve beraberliğin müjdecisidir. İnsanlığın sıkıntı yaşadığı böyle bir dönemde Kurban Bayramımız da buna vesile teşkil edecektir. Çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum. Temizlik, maske, mesafeye çok dikkat" dedi.