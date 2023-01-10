Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Son dakika haberi ''Esnafa destek paketini 50 milyar TL ilave ile 150 milyar TL'ye çıkarıyoruz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İlk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizi nasıl esnaflarımızla birlikte kurup bu hale getirdiysek, geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl onlarla birlikte tamamladıysak, ‘Türkiye Yüzyılı’nı da esnaflarımızla birlikte inşa edeceğiz'' dedi

Son dakika haberi ''Esnafa destek paketini 50 milyar TL ilave ile 150 milyar TL'ye çıkarıyoruz''
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuşuyor.

Öne çıkan satırlar şöyle:

Anadolu’yu asıl fethimiz her biri birer Alperen olan esnaflarımızın gönül kapılarını açmasıyla oldu.

Ülkemizde işlerin nasıl gittiğini anlamak için önce esnaflarımıza bakıyoruz. Orada şikayet duyuyorsak, hemen öne çıkan meselelere odaklanıyoruz.

Yaşanan her kargaşadan sonra kısa sürede toparlanmamızı esnafımızın gayretine borçluyuz.

İlk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizi nasıl esnaflarımızla birlikte kurup bu hale getirdiysek, geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl onlarla birlikte tamamladıysak, ‘Türkiye Yüzyılı’nı da esnaflarımızla birlikte inşa edeceğiz.

Avrupa’dan Amerika’ya tüm dünya son 75 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla mücadele ediyor. Türkiye bu anlamda pozitif ayrışmayı başarmıştır.

Salgın döneminde esnaflarımıza sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak aktardığımız tutar 4.6 milyar TL.

ESNAFLARA TAHSİS EDİLEN 100 MİLYAR TL'LİK KAYNAK İÇİN HALKBANK KREDİ FAİZİ YÜZDE 7.5'E İNDİRİLDİ

2020-2021 yıllarında Halkbank kredilerinde 14 milyar TL erteleme yaptık.

Vergi indirimlerine kadar daha pek çok kolaylık sağladık

Desteklerimiz sayesinde bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktık.

Esnaflarımızın Halkbank’tan kullandıkları faiz indirimli kredi limitini 5 bin TL’den 500.000 TL’ye çıkarttık

ESNAF KREDİ PAKETİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 50 MİLYAR TL ARTIŞLA 150 MİLYAR TL'YE ÇIKARIYORUZ

Esnafa destek paketini 50 milyar TL ilave ile 150 milyar TL'ye çıkarıyoruz

Paraf Troy esnaf kartı olan esnafımızın hammadde gibi alımlarda kullandığı kredi limitini 150 bin TL’ye yükseltiyoruz.

Geçtiğimiz yıl esnaflarımızın kooperatiflerimiz sayesinde kullandığı kredi bakiyesi 123 milyar TL’yi bulmuştur.

Dünyanın küçülmeyi konuştuğu dönemde 2022’nin ilk 3 çeyreğinde %6,2 oranında bir büyüme oranına ulaştık.

İstihdamda 31,5 milyon ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru'
İŞ-YAŞAM 'İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru'
Et ithalatı gündemde
İŞ-YAŞAM Et ithalatı gündemde
Son dakika haberi: TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
İŞ-YAŞAM İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK 'Daire Başkanı görevden alındı' iddialarına yanıt geldi
İŞ-YAŞAM TÜİK'ten görevden alma iddiasına yanıt
SASA sermaye artırdı
İŞ-YAŞAM SASA sermaye artırdı
Sanayi üretiminde 2.5 yıl sonra ilk düşüş
İŞ-YAŞAM Sanayi üretiminde 2.5 yıl sonra ilk düşüş
Tokyo'da enflasyon 40 yılın zirvesinde
İŞ-YAŞAM Tokyo'da enflasyon 40 yılın zirvesinde
Son dakika: Memur ve emekli maaşı komisyonda kabul edildi
İŞ-YAŞAM Memur ve emekli maaşı komisyonda kabul edildi
Muharrem Yılmaz kimdir? İş insanı Muharrem Yılmaz kaç yaşında ve nereli?
İŞ-YAŞAM Muharrem Yılmaz kimdir?
Ankara'da toplu ulaşıma zam
İŞ-YAŞAM Ankara'da toplu ulaşıma zam

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.