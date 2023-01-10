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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuşuyor.

Öne çıkan satırlar şöyle:

Anadolu’yu asıl fethimiz her biri birer Alperen olan esnaflarımızın gönül kapılarını açmasıyla oldu.

Ülkemizde işlerin nasıl gittiğini anlamak için önce esnaflarımıza bakıyoruz. Orada şikayet duyuyorsak, hemen öne çıkan meselelere odaklanıyoruz.

Yaşanan her kargaşadan sonra kısa sürede toparlanmamızı esnafımızın gayretine borçluyuz.

İlk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizi nasıl esnaflarımızla birlikte kurup bu hale getirdiysek, geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl onlarla birlikte tamamladıysak, ‘Türkiye Yüzyılı’nı da esnaflarımızla birlikte inşa edeceğiz.

Avrupa’dan Amerika’ya tüm dünya son 75 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla mücadele ediyor. Türkiye bu anlamda pozitif ayrışmayı başarmıştır.

Salgın döneminde esnaflarımıza sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak aktardığımız tutar 4.6 milyar TL.

ESNAFLARA TAHSİS EDİLEN 100 MİLYAR TL'LİK KAYNAK İÇİN HALKBANK KREDİ FAİZİ YÜZDE 7.5'E İNDİRİLDİ

2020-2021 yıllarında Halkbank kredilerinde 14 milyar TL erteleme yaptık.

Vergi indirimlerine kadar daha pek çok kolaylık sağladık

Desteklerimiz sayesinde bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktık.

Esnaflarımızın Halkbank’tan kullandıkları faiz indirimli kredi limitini 5 bin TL’den 500.000 TL’ye çıkarttık

ESNAF KREDİ PAKETİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 50 MİLYAR TL ARTIŞLA 150 MİLYAR TL'YE ÇIKARIYORUZ



Yatırımlardaki kredi limitini 1.5 milyon TL’ye yükselttik.

Esnafa destek paketini 50 milyar TL ilave ile 150 milyar TL'ye çıkarıyoruz

Paraf Troy esnaf kartı olan esnafımızın hammadde gibi alımlarda kullandığı kredi limitini 150 bin TL’ye yükseltiyoruz.

Geçtiğimiz yıl esnaflarımızın kooperatiflerimiz sayesinde kullandığı kredi bakiyesi 123 milyar TL’yi bulmuştur.

Dünyanın küçülmeyi konuştuğu dönemde 2022’nin ilk 3 çeyreğinde %6,2 oranında bir büyüme oranına ulaştık.

İstihdamda 31,5 milyon ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık.

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