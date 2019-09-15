Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu, Külliye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü arayarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile telefonla görüştü. Sümeyye Boyacı’yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.

"İSTİKLAL MARŞI'NI DİNLETECEĞİM"

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlarda 50 metre sırtüstü finalinde gümüş madalya alan, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun yıldız sporcularından Sümeyye Boyacı, "Önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşı'mızı dinleteceğim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun sponsoru olan Turkcell'in desteklediği ay-yıldızlı paralimpik yıldızlardan Boyacı, 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Londra'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Boyacı, 50 metre sırtüstü yarışında 44.74'lük derecesiyle dünya ikincisi oldu. "2018 Avrupa Şampiyonu" unvanıyla Londra'ya giden Boyacı, bu sonuçla kariyerinin en önemli başarılarından birine daha imza attı.

Dünya ikincisi olarak 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen Sümeyye Boyacı, "Ben Cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum. Daha 16 yaşındayım ve idolümden sadece bir göz açıp kapama süresi kadar kısa bir zaman diliminde geride kaldım. 3 salise ile dünya ikincisi oldum. Şimdilik gümüş madalya alarak bayrağımızı podyuma taşıdım. Ama önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşı'mızı da dinleteceğim." ifadelerini kullandı.