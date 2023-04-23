Ayaklarınızı sirkeli suda bekletin sonra ne olduğunu görün!

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocukları kabul ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Dün de Nurdağı'nda ve Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldik. Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum.

Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz."

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan depremzede çocuk da, "Cumhurbaşkanımızın yerinde olsaydım özellikle savunma sanayisine ve teknolojilerine ağırlık verirdim. Deprem bölgesinde evleri çok hızlı yaptırırdım. Uzay çalışmalarına ağırlık verirdim. Tıp alanındaki çalışmalara ağırlık verip kanser ilacının bulunmasını sağlardım" dedi.