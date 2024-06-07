Son dakika haberi Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı. Frederiksen'i darbeden saldırgan yakalandı. Saldırının ardından şok geçiren Başbakan Frederiksen'in yaralanıp yaralanmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradığı bildirildi.
CNN'in haberine göre, Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.
Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.
Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.