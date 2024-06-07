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        Haberler Dünya Son dakika haberi Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı. Frederiksen'i darbeden saldırgan yakalandı. Saldırının ardından şok geçiren Başbakan Frederiksen'in yaralanıp yaralanmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.06.2024 - 23:02 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:57
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        Danimarka Başbakanı'na saldırı
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        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradığı bildirildi.

        CNN'in haberine göre, Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

        Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

        Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.

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