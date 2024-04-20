Son dakika haberi DEM Parti yöneticileri için müfettiş görevlendirildi
Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreninde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildiği iddiaları üzerine Mülkiye Müfettişi görevlendirildi
Diyarbakır'ın Sur ilçesi belediyesinde mazbata töreninde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği iddiasıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.
DEM Parti yöneticileri Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret ettiği iddia edilmişti.
31 Mart'ta yapılan seçimlerde DEM Parti adayı Adnan Örhan ve Gulan Fatma Önkol yüzde 63,6 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.