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Son dakika haberi Deprem felaketinin maddi zararı açıklandı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'nu yayınladı. Sahadan gelen güncel verilere göre depremde toplam 1,6 trilyon TL maddi hasar tespit edildi. Depremin maliyeti yaklaşık 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) milli gelire oranı yüzde 9 oldu

Son dakika haberi Deprem felaketinin maddi zararı açıklandı
HABERTURK.COM

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'nu yayınladı. Sahadan gelen güncel verilere göre depremde toplam 1,6 trilyon TL maddi hasar tespit edildi. Depremin maliyeti yaklaşık 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) milli gelire oranı yüzde 9 oldu.

EN BÜYÜK HASAR KONUTLARDA

Depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü içerisinde en önemli bileşenini yüzde 54.9 oranıyla konut hasarı oluşturdu. Söz konusunu hasarın parasal değeri 1 trilyon 73 milyar lira, yaklaşık 57 milyar dolar olarak hesaplandı.

İkinci ağırlıklı hasar kalemi ise kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımdan oluştu. Maliyet içindeki payı 242.5 milyar lira yaklaşık 13 milyar dolar olarak tahmin edildi.

Konut hariç özel kesim hasarı 222.4 milyar lira, yaklaşık 11.8 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu kalem içerisinde imalat sanayii, enerji, haberleşme, turizm, sağlık ve eğitim sektörleri, küçük esnaf ile ibadethanelere ilişkin hasar yer aldı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Boyutu ve yüzeye yakınlığı bakımından küresel ölçekte bilinen en büyük karasal depremlerden olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler ve artçı sarsıntılar, milletçe yüreğimizi yakan can kayıplarının yanı sıra ekonomik bakımdan bazı kayıpların oluşmasına da yol açmıştır.

Bu zorlu süreçte, devletimizin tüm kurumları ve milletimizle tek yürek olarak depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına çözüm üretmek için gece gündüz çalışarak sayısız adım attık ve gereken tüm kaynakları ivedilikle seferber ettik.

Ayrıca, oluşan tüm hasar, kayıp ve ihtiyaçları tespit etmek üzere, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, diğer Bakanlıklarımız ve kamu kuruluşlarımızla birlikte çalışarak Deprem Değerlendirme Raporu'nu hazırladık.

Uluslararası standartlarla uyumlu şekilde hazırlanan Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi Raporu; Acil Müdahale Sürecinde Alınan Tedbirler, Hasarlar, Makroekonomik ve Sosyal Etki, Depremin Toplam Maliyeti ve Risk Azaltım Önerileri bölümlerinden oluşmaktadır.

Afetin büyüklüğü, verilerin toplanmasını güçleştirmişse de titiz bir çalışmayla bina, konut, işyeri, fabrika, makine ve teçhizat bilgileri tam sayım niteliğine yaklaşmıştır. Sahadan gelen güncel verilere göre, toplamda 1,6 trilyon TL maddi hasar tespit edilmiştir.



Öte yandan, deprem bölgesine yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351,4 milyar TL’lik bir kayıp oluşmuştur.

Asrın felaketinin ülkemize maliyeti yaklaşık 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) olup bu rakam, 2023 yılı milli gelir beklentimizin takriben yüzde 9’una denk gelmekte ve 1999 Marmara Depremi’nden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıplarımızın olduğunu göstermektedir.

Türkiye büyük, güçlü ve dinamik bir ülkedir. Küresel ekonomide taşların yerinden oynadığı 2022 yılında dahi yüzde 5,6’lık bir büyümeyle diğer ülkelerden pozitif ayrışarak en iyi büyüme performansı gösteren ülkelerden biri olmayı başarmıştır.

Yüksek büyüme performansımız ve uyguladığımız mali disiplin sayesinde elde ettiğimiz mali alanın sağladığı gücü de arkamıza alarak, milletimizle birlik ve dayanışma içinde, bu büyük felaketin açtığı tüm yaraları en hızlı şekilde saracak iradeye, azim ve kararlılığa sahibiz."

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