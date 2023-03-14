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Son dakika haberi Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı açıklandı!

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 279 kişi tutuklandı

Deprem soruşturmasında 279 kişi tutuklandı! - Son dakika haberler
DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş ile birlikte Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da çok sayıda bina yıkıldı.

DHA'nın haberine göre yıkılan ve imara aykırı değişiklik saptanan binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldı.

Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 1184 şüpheli tespit edildi. 103 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 279 kişi tutuklandı, 375 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

261 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 91 şüpheli için gözaltı talimatı verildi. Belirlenen şüphelilerden 22'sinin yurt dışında olduğu, 51'inin ise öldüğü tespit edildi.

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