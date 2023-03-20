Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi | Depremlerdeki toplam can kaybı açıklandı! Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?
ABONE OL

Son dakika haberi Depremlerdeki toplam can kaybı açıklandı!

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi. Depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi

Son dakika haberi | Depremlerdeki toplam can kaybı açıklandı! Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Türkiye'yi yasa boğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı ile yaralı sayısı açıklandı.

CAN KAYBIMIZ 50 BİNİ GEÇTİ

AA'da yer alan habere göre AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu söyledi.

TUTUKLU SAYISI 298'E ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi.

TUTUKLANAN MÜTEAHHİT SAYISI 104 OLDU

Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı. 449 zanlı hakkında da adli kontrole hükmedildi.

305 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ayrıca 305 şüpheli hakkında yakalama kararı, 91 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Yapılan incelemelerde 4 zanlının yurt dışında, şüphelilerden 58'inin hayatta olmadığı tespit edildi.

2 KİŞİ HALEN GÖZALTINDA

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, 118 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kastamonu İmsakiye Takvimi 2023: Kastamonu iftar saati ve sahur vakti belli oldu!
GÜNDEM Kastamonu iftar saati ve sahur vakti belli oldu!
Dünyada asgari ücret
GÜNDEM Dünyada asgari ücret
Kars İmsakiye Takvimi 2023: Kars iftar saati ve sahur vakti belli oldu!
GÜNDEM Kars iftar saati ve sahur vakti belli oldu!
Mersin İmsakiye Takvimi 2023: Mersin iftar saati ve sahur vakti belli oldu!
GÜNDEM Mersin iftar saati ve sahur vakti belli oldu!
Isparta İmsakiye Takvimi 2023: Isparta iftar saati ve sahur vakti belli oldu!
GÜNDEM Isparta iftar saati ve sahur vakti belli oldu!
Eskişehir İmsakiye 2023 | Eskişehir imsak (sahur) ve iftar saatleri - 2023 Ramazan
GÜNDEM Eskişehir 2023 imsakiyesi
SON DAKİKA HABERİ: Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı'na katılmama kararı! Fatih Erbakan açıkladı...
GÜNDEM Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı'na ...
Erzurum İmsakiye 2023 | Erzurum imsak (sahur) ve iftar saatleri - 2023 Ramazan
GÜNDEM Erzurum 2023 imsakiyesi
Ayşe Özgecan'ın ölümümde acılı babadan itiraz! - Güncel haberler
GÜNDEM Ayşe Özgecan'ın ölümümde acılı babadan itiraz!
Erzincan İmsakiye 2023 | Erzincan imsak (sahur) ve iftar saatleri - 2023 Ramazan
GÜNDEM Erzincan 2023 imsakiyesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.