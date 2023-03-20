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AA

Türkiye'yi yasa boğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı ile yaralı sayısı açıklandı.

CAN KAYBIMIZ 50 BİNİ GEÇTİ AA'da yer alan habere göre AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu söyledi.

TUTUKLU SAYISI 298'E ÇIKTI Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi.

TUTUKLANAN MÜTEAHHİT SAYISI 104 OLDU Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı. 449 zanlı hakkında da adli kontrole hükmedildi.

305 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI Ayrıca 305 şüpheli hakkında yakalama kararı, 91 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Yapılan incelemelerde 4 zanlının yurt dışında, şüphelilerden 58'inin hayatta olmadığı tespit edildi.