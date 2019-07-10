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Didim'de korkunç kaza! 25 saat eşinin cansız bedeniyle kurtarılmayı bekledi

DHA

İzmir’den Aydın’ın Didim ilçesine giden yaşlı çiftin içinde bulunduğu otomobil, dün saat 16.30 sıralarında Germencik gişelerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 40 kilometre daha gittikten sonra kanala uçan araç yaşlı adama mezar olurken, eşi ise 25 saat boyunca eşinin cansız bedeniyle birlikte su dolu kanalda kurtarılmayı bekledi

izmir

Aydın'ın Didim ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına düşen otomobil 25 saat sonra bulundu. Sürücü Hakkı Boyacı (77) olay yerinde yaşamını yitirirken, boğazına kadar gelen suda hayatta kalarak eşinin cansız bedeniyle birlikte 25 saat kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı (75) ise jandarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Didim'in Batıköy Mahallesi, Didim-Söke Karayolunda dün meydana geldi. Didim'in Balat Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek için isteyen Hakkı ve Emine Boyacı çifti dün İzmir'den yola çıktı. Hakkı Boyacı yönetimindeki 35 AGT 371 plakalı otomobil dün saat 16.30'da İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Boyacı çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Çiftin geliş güzergahındaki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin Balat Mahallesi güzergahına gittiğini belirledi. Bölgede çiftin yakınlarıyla arama çalışması yapan ekipler, otomobili bugün saat 18.00 sıralarında DSİ'nin sulama kanalında buldu.

Suya giren jandarma ve vatandaşlar, sürücü Hakkı Boyacı'nın araç içindeki cesedine ulaştı. Su seviyesi boğazına kadar geldiği için hayatta kalmayı başaran ve su dolu kanalda eşinin cansız bedeniyle birlikte yaklaşık 25 saat kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı ise ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. Emine Boyacı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan Hakkı Boyacı'nın cenazesi ise otopsi için Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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YORUMLAR

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  • quadropol 2 saat önce Ne kadar aci bisey. Yaninda senelerini beraber gecirdigi, sevdigi insan, ama olmus halde. 25 saat...
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