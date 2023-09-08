Son dakika haberi Diyarbakır'da 5 terörist yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonu hakkında açıklama yaparken, operasyonun görüntülerini paylaştı.

BOMBALI TERÖR EYLEMİ HAZIRLIĞINDAKİ 5⃣ TERÖRİST YAKALANDI❗️ #Diyarbakır ’da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda; ❌PETN patlayıcı madde, ❌A4 patlayıcı, ❌roketatar başlığı… pic.twitter.com/jeyZZ7wVic

Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır’da ikamet eden ve BTÖ adına kuryelik yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda; PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu" dedi.