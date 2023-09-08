Son dakika haberi Diyarbakır'da 5 terörist yakalandı
Diyarbakır'da düzenlenen bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı.
Diyarbakır'da düzenlenen bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonu hakkında açıklama yaparken, operasyonun görüntülerini paylaştı.
Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır’da ikamet eden ve BTÖ adına kuryelik yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda; PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu" dedi.
Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya "Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız! Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" mesajını verdi.