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Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır'da narko-terör operasyonu!
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Son dakika haberi Diyarbakır'da narko-terör operasyonu!

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1006 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu” başlatıldı. Operasyonda 58 farklı noktada 3 ton 768 kilogram toz ve kubar esrar, 477 bin 500 kök skunk, 170 bin 800 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır'da narko-terör operasyonu!

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit J.Yzb. Fuat Ooğuzcan Operasyonu" başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1006 personel 61 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada; 1 ton 688 kg. toz esrar, 2 ton 80 kg kubar esrar, 477.500 kök skunk ve 170.800 kök kenevir ele geçirildi.

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