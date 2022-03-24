Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama! 0:00 / 0:00

DHA

Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3'üncü Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Kayapınar ilçemiz 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamir atölyesinde saat:09.20 sıralarında sanayi tüpü patlaması meydana gelmiş, 5’i ağır olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yaralandığını belirtti.

Açıklamada, yaralı vatandaşlara ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmekte olduğu kaydedildi.

Olayla ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Patlama anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, iş yerindeki şiddetli patlama anı, çevredeki iş yerlerinde çalışanların patlama sesinin duyulmasıyla panikle iş yerlerinden çıkması ve olay yerine koşması yer alıyor.