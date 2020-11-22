Dolmabahçe'de kaza! Otobüs ile otomobil çarpıştı

İstanbul Dolmabahçe'de bir yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı.
Otobüsün ön kısmı ile otomobilin arkasında büyük hasar meydana geldi.
Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken, ekipler sürücüyü kurtarmaya çalışıyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR