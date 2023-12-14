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        Haberler Ekonomi Para Son dakika haberi Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:04
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        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu
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        Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini sabit bıraktı. Yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldığı, refinansman faizinin yüzde 4,50'de, mevduat faizinin yüzde 4'de, marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75 seviyesinde koruduğu kaydedildi.

        Enflasyonun düşmesiyle birlikte ikinci toplantıda da faiz oranlarını sabit tutan ECB, pandemi dönemindeki 1,7 trilyon euroluk (1,8 trilyon dolar) teşvikten çıkışını hızlandıracağını açıkladı.

        ECB yayımladığı karar metninde, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünü 2. yarıda aylık ortalama 7,5 milyar euro düşürüleceğini ve PEPP yatırımlarını 2024 yılı sonunda durdurulacaklarını belirtti.

        Öte yandan karar metninde "Yönetim Konseyi’nin gelecekteki kararları, politika faiz oranlarının gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır. Kısıtlamanın uygun seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edilecek” ifadeleri yer aldı.

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