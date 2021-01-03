Elazığ'da korkutan deprem!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA DEPREM: Elazığ beşik gibi sallandı! Son depremler...
ABONE OL

Son dakika haberi Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ Sivrice'de saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 8.5 kilometre olduğu kaydedildi

SON DAKİKA DEPREM: Elazığ beşik gibi sallandı! Son depremler...
Elazığ'da korkutan deprem!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi. Deprem kent merkezinde de hissedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TBMM'den 'Danışmanlara giriş-çıkış' iddiasına yalanlama
GÜNDEMTBMM'den o iddialara yalanlama
Son dakika haberi: Üsküdar'da su borusu patladı! Metrelerce yükseğe çıktı - Haberler
GÜNDEMÜsküdar'da su borusu patladı! Metrelerce yükseğe ...
Son dakika haberi Gabar'da öldürülen teröristlerden 2'si gri listeden
GÜNDEMGabar'da öldürülen teröristlerden 2'si gri listeden
Son dakika haberi: Kadın kılığına girip 5 milyonluk cipi çaldı! - Haberler
GÜNDEMKadın kılığına girip 5 milyonluk cipi çaldı!
AK Parti 'reform' gündemiyle toplanıyor - Haberler
GÜNDEMAK Parti 'reform' gündemiyle toplanıyor
EMSAL KARAR! Son dakika haberi; Yargıtay'dan boşanma davasında 'eşit kusur' kararı
GÜNDEMYargıtay'dan boşanma davasında 'eşit kusur' kararı
Son dakika: Kısıtlamada şaşırtan görüntü! - Haberler
GÜNDEMKısıtlamada şaşırtan görüntü!
Son dakika: Pınar Gültekin'in katiliyle iligili flaş gelişme!
GÜNDEMPınar'ın katiliyle ilgili flaş tespit!
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a ikinci korona acısı
GÜNDEMBaşkan Murat Aydın'a ikinci korona acısı
İş insanı Bilgin Özkaynak, hayatını kaybetti
GÜNDEMİş insanı Bilgin Özkaynak, hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X